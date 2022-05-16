Альберт Каримов назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Альберта Каримова на должность заместителя министра промышленности и торговли РФ – копия документа имеется в распоряжении «Татар-информа».

Документ подписан 16 мая. В министерстве промышленности и торговли РТ не стали комментировать информацию.

В Минпромторге России на момент публикации материала не ответили на запрос «Татар-информа».

Альберт Каримов родился в 1976 году в Казани. Трудовую деятельность начал в 1996 году руководителем группы вексельного обращения ООО Инвестиционная компания «ТДТ-Инвест», с 1998 году возглавлял компанию. С 2001 по 2004 годы являлся помощником первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, в 2004-2015 год занимал должность директора по экономике и финансам технопарка «Идея, в 2006-2010 годах возглавлял управляющую компанию «Идея Капитал», в 2010-2015 годах – председатель наблюдательного совета компании «Идея Капитал» и председатель совета директоров «Химграда». В декабре 2015 года назначен заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – министром промышленности и торговли Республики Татарстан.