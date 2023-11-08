Октябрь 2023 года оказался самым теплым за историю наблюдений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Октябрь 2023 года со средней температурой 15,30 градуса Цельсия оказался самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в мире. Об этом информирует европейская служба по изменению климата Copernicus.

«<…> средняя температура воздуха в нижних слоях атмосферы составила 15,30 градуса Цельсия, что на 0,85 градуса выше среднего значения для октября в период с 1991 по 2020 год и на 0,40 градуса выше предыдущего самого теплого октября 2019 года», — отмечают метеорологи.

В целом второй месяц осени был на 1,7 градуса Цельсия теплее, чем средняя температура октября в доиндустриальный период с 1850 по 1900 годы. Температура поверхности моря также оказалась рекордной для октября — 20,79 градуса.

Глобально усредненные аномалии приземной температуры воздуха относительно 1991–2020 годов для каждого октября с 1940 по 2023 год Фото: C3S/ECMWF

При этом октябрь стал уже четвертым по счету месяцем температурных рекордов в 2023 году. «Мы можем почти с полной уверенностью сказать, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений <…>», — подчеркнула заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Сейчас средняя температура за период с января по октябрь текущего года на 1,43 градуса Цельсия выше средней доиндустриальной и на 0,10 градуса выше среднего десятимесячного показателя за 2016 год. Последний пока считается самым теплым годом за всю историю наблюдений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первая декада ноября в Татарстане окажется на 4 градуса теплее нормы, а ноябрь в целом — на один градус. Сегодня в республике прогнозируется небольшой дождь и до 10 градусов тепла.