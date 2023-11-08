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В Татарстане ожидается небольшой дождь и до 10 градусов тепла
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Фото: © «Татар-информ»
Сегодня днем в Татарстане пройдет небольшой дождь, в некоторых районах республики осадки будут умеренной интенсивности. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
В дневные часы ожидается от +5 до +10 градусов, вечером – от +8 до +3. Будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.
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