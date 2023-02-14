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Около 900 волонтеров будут работать на KazanForum-2023
Обеспечивать работу международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоится в предстоящем мае, будут от 800 до 900 волонтеров. Об этом на брифинге с журналистами рассказал руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.
Он отметил, что в настоящее время списки волонтеров находятся в процессе формирования. Среди критериев отбора — владение иностранными языками и другие необходимые навыки.
«С учетом повышения статуса форума, роста его объема, мы ориентируемся на количество волонтеров порядка 800-900 человек. Совместно с АИР РТ сейчас ведется отбор и обучение волонтеров. Мы понимаем, что их задачи и уровень будут отличаться от наших традиционных спортивных соревнований», — объяснил Денисов.
Напомним, 17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Первое заседание оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина прошло 2 февраля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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