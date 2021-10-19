Около 500 стационарных участков открыто в Татарстане для проведения переписи населения

Татарстанцы, не имеющие возможности пройти перепись в электронном виде и не желающие принимать в своих домах переписчиков, могут заполнить анкету на стационарных переписных участках. Об этом сообщили в Татарстанстате.

«Если у вас нет возможности принять участие в переписи на портале госуслуг РФ и вы не желаете принимать переписчика дома, можно посетить стационарный переписной участок. В каждом районе Татарстана функционируют 430 стационарных переписных участков и еще 58 участков в МФЦ. Выбирайте удобный для посещения участок рядом с домом или работой», – отметили в пресс-службе ведомства.

Адреса стационарных переписных участков для прохождения Всероссийской переписи населения опубликованы на сайте Татарстанстата. Опрос длится в среднем 15-20 минут на семью.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Впервые люди могут самостоятельно заполнить переписные бланки на портале госуслуг РФ. Данной возможностью в первый же день кампании воспользовался глава государства Владимир Путин. Услуга «Участие в переписи населения» доступна для всех имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись.