Около 40% россиян остаются одинокими, заявили в Госдуме

Фото: © «Татар-информ»

Менее половины жителей РФ не могут найти себе вторую половинку по неизвестным причинам. Об этом сообщила заявила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Мы приводим сейчас статистику: 40% домохозяйств в России — одиночки. Те, кто не создал семью. С чем это связано, мы не можем объяснить», – приводит слова парламентария News.ru.

Депутат добавила, что в большинстве случаев это касается молодых людей в возрасте от 30 лет, которые по каким-либо причинам не успели обзавестись семьей.

По словам депутата, данная проблема «очень серьезная и сейчас обретает очень большие масштабы».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец призвала бизнес ввести льготы для сотрудников, имеющих детей. Также движение «Ветераны России» предлагало перевести женщин на удаленку ради повышения рождаемости в стране.