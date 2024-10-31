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Около 40% россиян остаются одинокими, заявили в Госдуме
Менее половины жителей РФ не могут найти себе вторую половинку по неизвестным причинам. Об этом сообщила заявила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Мы приводим сейчас статистику: 40% домохозяйств в России — одиночки. Те, кто не создал семью. С чем это связано, мы не можем объяснить», – приводит слова парламентария News.ru.
Депутат добавила, что в большинстве случаев это касается молодых людей в возрасте от 30 лет, которые по каким-либо причинам не успели обзавестись семьей.
По словам депутата, данная проблема «очень серьезная и сейчас обретает очень большие масштабы».
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец призвала бизнес ввести льготы для сотрудников, имеющих детей. Также движение «Ветераны России» предлагало перевести женщин на удаленку ради повышения рождаемости в стране.
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