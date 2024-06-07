Лавров: РФ «почти ото всюду» получила подтверждения об участии в саммите БРИКС

Россия «практически ото всюду» получила подтверждения об участии в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Отметим, что спикер имел ввиду лидеров стран группы объединения.

«Практически отовсюду», - цитирует ответ Лаврова ТАСС прямо с полей Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, председательство в БРИКС перешло к России 1 января 2024-го. Оно продлится до конца года и включит в себя свыше 250 мероприятий широкой тематики. Причем саммит стран объединения, который предстоит встретить Казани, станет главным событием. Отметим, что до саммита в столице РТ также проведут Игры БРИКС.

Экономический форум, проходящий в Питере, продлится еще 8 июня. На этом мероприятии, в частности, затронули тему основы многополярного мира и формирования новых точек роста. На форуме встретятся МСП, креативный бизнес, а также пройдет Молодежный день ПМЭФ и многое другое.