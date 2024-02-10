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Около 3 тыс. нижнекамцев стали участниками массовой гонки «Лыжня России»
Около 3 тыс. жителей Нижнекамского района приняли участие в массовой гонке «Лыжня России». Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы муниципалитета.
Вместе с земляками на старт вышел и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Он обрадовался тому, что в спортивных событиях участвует все больше молодежи и старшее поколение.
«Продолжаем те традиции, которые наметили в Год здоровья и здорового образа жизни, – написал он в своем телеграм-канале. – Несмотря на прохладную погоду к нам присоединились и промышленники, и многие нижнекамцы».
Ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Соревнования прошли во многих районах Татарстана. Так, в казанском поселке Юдино на старты вышли более 1,5 тыс. человек, а в Аксубаевском районе – более 500 человек.
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