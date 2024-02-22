«Огромные слова благодарности за ваше мужество»: Муллин встретился с бойцами СВО

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин провел встречу с участниками спецоперации в преддверии Дня защитника Отечества. Мероприятие прошло в Доме народного творчества. Событие также посетили родные и близкие военнослужащих.

«Сегодня очень много нижнекамцев отстаивают честь нашей страны. Хочу выразить вам огромные слова благодарности за ваше мужество, за все, что вы делаете, рискуя своей жизнью. Благодаря вашему героизму мы можем двигаться вперед», — поприветствовал нижнекамцев Рамиль Муллин.

«Там тяжело. Ждем успешного завершения спецоперации», — говорит один из бойцов.

Очень переживала за супруга Диана. Особенно тяжело было, когда муж по несколько дней не мог выйти на связь.

«Писала письма, собирала посылки. Когда их отравляли на задание, очень тяжело было, по 3-4 дня без связи. Тяжело, когда не знаешь что с твоим любимым человеком», — говорит супруга военного.

После встречи участники СВО получили комплекты, которые были собраны благодаря акции «Подарим тепло героям Нижнекамска». Всего на средства, пожертвованные нижнекамцами, было закуплено около 1 тыс. персональных теплых комплектов. Сегодня их получили бойцы, которые сейчас находятся в отпуске, а завтра наборы будут переданы семьям солдат, которые сейчас выполняют свой долг на передовой.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в комплекты вошли аптечка, тактические перчатки, наколенники, балаклава, нательное белье, письма и открытки от школьников и воспитанников детских садов, сухие души и небольшие подарки от старшего поколения — вязаные носки.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.