В Нижнекамске объявили сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО к 23 Февраля

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В Нижнекамске объявлен сбор нового гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Подготовить индивидуальные наборы для земляков в рамках акции «Подарим тепло героям НК» планируется ко Дню защитника Отечества, стало известно на совещании филиала фонда «Защитники Отечества».

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе района, в наборы войдут предметы первой необходимости и вещи, которые помогут бойцам нести службу и выполнять поставленные задачи. С другой стороны, военнослужащие таким образом смогут почувствовать заботу, тепло и внимание земляков.

Стоимость одного набора составляет 15 тысяч рублей. «В каждый комплект будет входить качественный теплый комплект, тактические перчатки, наколенники, балаклавы, тактическая аптечка, пауэрбанки и другие вещи первой необходимости», — рассказал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Планируется укомплектовать 1 тыс. таких наборов и вручить их до Дня защитника Отечества, 23 февраля.

В сборе индивидуальных наборов участие может принять любой желающий. Средства на закупку необходимых вещей для бойцов можно перечислить на благотворительный счет Нижнекамского волонтерского центра через сайт добро-нк.рф в разделе «Пожертвования» или перечислением на счет АНО «Нижнекамский волонтерский центр».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Поддержать бойцов могут и самые юные нижнекамцы — письмами, открытками и рисунками, которые будут вложены в каждый индивидуальный теплый набор солдата. Рисунки, открытки можно принести в пункты приема гуманитарной помощи по адресам Химиков, 72б и на Студенческую, 9. Наборы будут формироваться в течение января, в начале февраля планируется все посылки адресно доставить бойцам в зону СВО.

Напомним, в прошлом месяце Рамиль Муллин с колонной гуманитарной помощи побывал в зоне спецоперации, где пообщался с бойцами и выяснил их потребности.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.