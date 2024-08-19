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Политика 19 августа 2024 15:45

«Огонь»: Кадыров вслед за Tesla Cybertruck поблагодарил Илона Маска за Starlink

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал американского миллиардера Илона Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать создавать инновационные продукты. Таким образом он отреагировал на слова предпринимателя о том, что он не дарил руководителю российского региона электропикап Tesla Cybertruck.

Напомним, автор одного из постов в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ) пожаловался, что Илон Маск выступил на совещании в Военной академии, хотя миллиардер «предоставляет технику, готовую к использованию в военных целях, врагам Америки, находящимся под санкциями».

«Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец! P.S. Кстати, отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» – написал глава Чечни.

В субботу Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором протестировал кибертрак, проехав за рулем. Руководитель республики добавил, что машину отправится в зону СВО, где будет «востребован в соответствующих условиях».

#Рамзан Кадыров #Илон Маск
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