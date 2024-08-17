Кадыров получил от Илона Маска кибертрак «Тесла» — машину отправят на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от американского предпринимателя Илона Маска кибертрак «Тесла». Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале и опубликовал видео, на котором протестировал инновационную машину, проехав за рулем.

Кадыров отметил, что автомодель не зря имеет прозвище «киберзверь», назвав ее настоящим неуязвимым и быстрым животным. По его словам, автомобиль хорошо маневрирует, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды.

«Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот „зверь“ принесет много пользы нашим бойцам», — продолжил Кадыров, а также пригласил американского предпринимателя посетить Грозный.

Видео: телеграм-канал Рамзана Кадырова