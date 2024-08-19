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Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову кибертрак «Тесла»
Гендиректор Tesla, американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электропикап Tesla Cybertruck.
«Вы действительно настолько умственно отсталый, что думаете, что я подарил русскому генералу „кибетрак“? Это потрясающе», — написал бизнесмен под одним из постов в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).
Автор поста пожаловался, что Илон Маск только что выступил на совещании в Военной академии, хотя миллиардер «предоставляет технику, готовую к использованию в военных целях, врагам Америки, находящимся под санкциями». Таким образом интернет-пользователь прокомментировал недавнее сообщение Рамзана Кадырова о том, что он получил от Илона Маска «Теслу». Глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале заявил, что машину направят на нужды СВО.
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