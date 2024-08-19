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Общество 19 августа 2024 10:08

Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову кибертрак «Тесла»

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Гендиректор Tesla, американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электропикап Tesla Cybertruck.

«Вы действительно настолько умственно отсталый, что думаете, что я подарил русскому генералу „кибетрак“? Это потрясающе», — написал бизнесмен под одним из постов в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).

Автор поста пожаловался, что Илон Маск только что выступил на совещании в Военной академии, хотя миллиардер «предоставляет технику, готовую к использованию в военных целях, врагам Америки, находящимся под санкциями». Таким образом интернет-пользователь прокомментировал недавнее сообщение Рамзана Кадырова о том, что он получил от Илона Маска «Теслу». Глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале заявил, что машину направят на нужды СВО.

#тесла #Илон Маск #Рамзан Кадыров
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