Официально: защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев продолжит карьеру в клубе НХЛ «Колорадо»

Защитник «Ак Барса» Данил Журавлев продолжит карьеру в НХЛ. 22-летний хоккеист подписал контракт с клубом «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В прошедшем сезоне Журавлев набрал 6 (1+5) очков в 43-х матчах за «Ак Барс» в КХЛ.

Накануне стало известно, что хоккеисты московского «Динамо»: защитник Вячеслав Войнов, а также форварды Вадим Шипачев и Станислав Галиев близки к переходу в казанский клуб.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4).

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о первых действиях «Ак Барса» на трансферном рынке КХЛ.