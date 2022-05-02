Шипачев, Войнов и Галиев перейдут в «Ак Барс», «Динамо» расстается с игроками

Защитник Вячеслав Войнов, а также форварды Вадим Шипачев и Станислав Галиев покинут «Динамо». Московский клуб решил расстаться с игроками, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, все трое перейдут в казанский «Ак Барс». Отметим, что ряд СМИ, включая «Спорт-Экспресс», в зимнее трансферное окно уже сообщали о переходе Шипачева, Галиева и Войнова в казанский клуб, но эта информация оказалась недостоверной. Все трое доиграли сезон в «Динамо».

Напомним, что Станислав Галиев провел в «Динамо» первый сезон после ухода из «Ак Барса». В Казани он стал обладателем Кубка Гагарина-2018 в составе команды Зинэтулы Билялетдинова.

В этом сезоне московское «Динамо» вылетело во втором раунде плей-офф, уступив во всех четырех матчах серии столичному ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

Казанский «Ак Барс» в шести матчах (2-4) проиграл омскому «Авангарду» и вылетел в первом раунде плей-офф. По итогам сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с Дмитрием Квартальновым, уволив специалиста. Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.