Дыняку – контракт, Зарипов с Лукояновым подождут: «Ак Барс» не меняет селекционный почерк

Хоккейный клуб «Ак Барс» накануне разразился первым селекционным решением, которое было принято до официального назначения главного тренера. Нападающий Никита Дыняк продлил контракт на два года. О нем и других хоккеистах, которые пригодятся Олегу Знарку из текущего состава команды, – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Этот сезон стал лучшим для Никиты Дыняка за три года в «Ак Барсе»

Фото: © «Татар-информ»

Дыняк на двустороннем контракте: нет гарантий, что Знарок найдет ему постоянное место в составе

Контракт, который перезаключил 24-летний Никита Дыняк, будет двусторонним. Это означает, что форварда смогут использовать как в матчах за «Ак Барс», так и в играх ВХЛ в составе фарм-клуба «Барс». Такое решение выглядит логичным, поскольку даже у Квартальнова (агент Дыняка – сын бывшего главного тренера команды) нападающий провел в прошлом сезоне лишь 35 матчей, набрав в них 10 (7+3) очков.

И это при том, что этот сезон стал лучшим для Дыняка за три года в «Ак Барсе». Конечно, хоккеист еще молод и ему симпатизируют многие болельщики. Но нет гарантий, что после серьезного усиления состава, которое планируют в «Ак Барсе», Знарок найдет постоянное место в составе Дыняку. Поэтому двусторонний характер нового контракта хоккеиста полностью оправдан.

Напомним, что Дыняк перешел в «Ак Барс» в первый же сезон работы Дмитрия Квартальнова в Казани, и первые два года у него мало что получалось, несмотря на доверие Дмитрия Вячеславовича, который давал форварду много игрового времени даже в ведущих тройках команды. Многие журналисты и болельщики укоряли Квартальнова, что он искусственно тащит в состав клиента своего сына – Никиту Квартальнова, который является хоккейным агентом. Но на третий сезон Дыняк смог адаптироваться, став незаменимым в «Ак Барсе».

Но тут надо понимать, что состав казанской команды образца этого сезона представлял собой довольно средний коллектив, с которым на высокие места не претендуют. Это подтвердил и вылет команды в первом же раунде плей-офф. Следующий сезон для Дыняка станет ключевым – либо он докажет свою состоятельность без Квартальновых в топ-клубе КХЛ, либо осядет в ВХЛ или уйдет в аренду в более слабый клуб КХЛ.

Прошлым летом на встрече команды с Президентом Татарстана Данис Зарипов заявил о последнем сезоне в своей карьере Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зарипов заслужил вылета из клуба в первом раунде плей-офф

У многих болельщиков возникают вопросы, почему «Ак Барс» начал селекционную работу с Никиты Дыняка. Ведь в списке игроков команды с истекающими контрактами есть куда более ключевые для клуба исполнители. 30 апреля соглашения завершаются у Даниса Зарипова, Артема Лукоянова, Михаила Глухова, Даниила Журавлева, Романа Рукавишникова и Игоря Бобкова. Сразу скажем, что из этого списка лишь о потере Рукавишникова и Бобкова болельщики горевать не будут. Поэтому подробно разберем первую четверку.

Особняком в этом списке выглядит пятикратный обладатель Кубка Гагарина, капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Все помнят, что прошлым летом на встрече команды с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он заявил о последнем сезоне в своей карьере. Только беда в том, что этот сезон получился одним из худших в карьере Зарипова и завершать свой путь в хоккее вылетом в первом раунде плей-офф не лучший вариант.

От комментариев на тему продолжения карьеры игрока сам Данис Зарипов отказался, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа». Это неудивительно, ведь контракты любят тишину. Но мотивы Зарипова понятны и без его слов. Переговоры вскоре состоятся, вопрос лишь в том, что видит «Ак Барс» – Даниса Зиннуровича (тренера) или Даниса (игрока).

Прошлый сезон Данис Зарипов мало играл, в него очевидно не верил Дмитрий Квартальнов Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Знарок найдет в лице Зарипова союзника, а не противника, как Квартальнов

Прошлый сезон Данис Зарипов мало играл, в него очевидно не верил Дмитрий Квартальнов. В итоге хоккеист провел всего 24 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф. Игра с большими паузами негативно сказывалась на игровом тонусе возрастного хоккеиста. Но в его пользу говорит эпизод, который многие забыли. Когда травму получил Николай Коваленко, Данис Зарипов провел шесть матчей подряд в первом и втором звеньях и набрал в них 4 очка. Очевидно, что при постоянной практике капитан «Ак Барса» еще способен приносить пользу команде.

Тем более при Олеге Знарке, который умеет и любит работать с опытными исполнителями. Думается, новый главный тренер «Ак Барса» найдет в лице Зарипова ценного союзника, а не противника, как Квартальнов.

Своим мнением о ситуации с корреспондентом «Татар-информа» также поделился двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

Александр Кожевников: «Сейчас Зарипову надо договариваться с новым тренером и играть. Его должны поддержать» Фото: официальный сайт Федерации хоккея России fhr.ru

«Данис Зарипов неплохо этот сезон провел, да и в прошлом хорошо смотрелся. Получше некоторых легионеров «Ак Барса». Тренером он сам вроде не хочет. Рано или поздно ему придется набираться опыта вторым или третьим тренером. Хотя у него опыт, конечно, большой. Но тренерство имеет свои нюансы: когда стоишь на скамейке – это совсем другая вещь.

Он тонкий игрок, ему не надо биться головой о стену. Он хорошо катается, главное, чтобы здоровье ему позволяло дальше играть. Если у Зарипова есть желание играть, то почему бы и нет. В советские времена сидело в голове, что игроку исполняется 30 лет, и игрока надо убирать из команды. Времена изменились. Я думаю, что сейчас Зарипову надо договариваться с новым тренером и играть. Его должны поддержать, все же Зарипов – икона «Ак Барса» по большому счету. Данис – молодец, что тут можно сказать», – заявил нам эксперт.

Уже известно, что Артем Лукоянов останется в «Ак Барсе» Фото: © «Татар-информ»

Лукоянов и Глухов хранят чемпионские традиции «Ак Барса» и приносят пользу на льду

Тем временем уже известно, что Артем Лукоянов останется в «Ак Барсе». О его новом контракте вскоре должны объявить официально. В условиях, когда от чемпионской команды Билялетдинова вообще мало что осталось, новые соглашения с хранителями золотых традиций продлевать надо. Тем более Лукоянов стал девятым бомбардиром команды в прошлом сезоне, несмотря на сугубо оборонительные функции на льду.

«Ну это уже дело вкуса тренера. Лукоянов – опытный игрок. Он в этом сезоне хорошо смотрелся. Но я могу только говорить, что вижу на льду, не знаю, что происходит внутри команды. По игре Артем был хорош в сезоне. Конечно, он не так выделялся в плей-офф, но это можно сказать обо всей казанской команде», – прокомментировал нашему изданию Кожевников.

Пока неизвестна судьба Михаила Глухова, но он провел сезон на высоком уровне Фото: © «Татар-информ»

Пока неизвестна судьба Михаила Глухова в «Ак Барсе». Но он провел сезон на высоком уровне, цементируя вместе с Лукояновым бригады меньшинства клуба. Напомним, что игра в меньшинстве «Ак Барса» – одно из немногих светлых пятен в выступлении команды в прошлом сезоне. К тому же Глухов – кубковый боец. Даже в провальном для клуба плей-офф он отличился заброшенной шайбой, выполняя роль откровенного чеккера. Да и провел все шесть игр от звонка до звонка. Так же, как и в прошлом сезоне, когда Глухов забросил три шайбы по ходу плей-офф.

Со Знарком Журавлев может стать лидером обороны «Ак Барса» на долгие годы

Также стоит сказать о 22-летнем Данииле Журавлеве, который у Квартальнова стал основным защитником команды. Молодого хоккеиста в этом сезоне болельщики критиковали, однако сезон он завершил в первой бригаде большинства, поделив в итоге 3-5-е места в списке бомбардиров команды в плей-офф.

22-летний Даниил Журавлев у Квартальнова стал основным защитником команды Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Считается, что Журавлеву недостает физической мощи, но он компенсирует это позиционным чутьем в обороне. Также на его стороне высокая скорость, осмысленная игра в пас и умение подключаться в атаку. При маститом Знарке молодой защитник может раскрыться в лучшую сторону. Более того, с таким специалистом Журавлев может стать лидером обороны «Ак Барса» на долгие годы. Его контракт истекает и должен быть продлен. «Журавлева, я думаю, оставят», – заявил нам Кожевников.

Но тут могут быть варианты, ведь хоккеиста уже сватают в НХЛ. Да и другие топы КХЛ могут попробовать предложить такой контракт игроку, который «Ак Барс» может решить и не повторять.

Истекающих контрактов с ценными игроками «Ак Барса» могло быть больше. Но нынешний менеджмент клуба учел ошибки бывшего генменеджера «барсов» Рафика Якубова. Марат Валиуллин заблаговременно продлил контракты с рядом ключевым исполнителей. Среди них голкипер Тимур Билялов, защитник Стивен Кэмпфер и форвард Дмитрий Кагарлицкий. Все они, очевидно, должны пригодиться «Ак Барсу» и в следующем сезоне. Если американец вообще сможет приехать в Казань в нынешних условиях.



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Фото на анонсе: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru