Официально: стал известен окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет России (ОКР) обнародовал окончательный состав национальной команды для участия в зимней Олимпиаде в Пекине. В общей сложности на Игры поедут 212 спортсменов, а с учетом тренеров, представителей федерации и других лиц, российская делегация составит 461 человек.

Среди спортсменов наибольшее представительство у хоккейной команды России. В составе мужской команды 25 хоккеистов, у женщин 23 игрока.

В официальном сообщении ОКР отмечается, что ряд федераций в последний момент внесли изменения в состав. Так, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще возможны изменения.

С полным составом российской команды можно ознакомиться на сайте Олимпийского комитета России.

Ранее Президент России Владимир Путин пожелал удачи российским спортсменам на соревнованиях в Пекине и призвал соблюдать все нормы и рекомендации оргкомитета Игр для недопущения распространения коронавируса. В ответном слове уроженка Казани и главный фаворит Олимпиады в женском одиночном катании Камила Валиева выразила надежду встретиться с Путиным после завершения Олимпийских игр.