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Спорт
10 июня 2022  17:45
Дамир Садриев

Официально: Казань не примет матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

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Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Таким образом, игра состоится не в Казани, как сообщалось ранее.

Напомним, в матче за Суперкубок России – 2022 встретятся действующий чемпион России питерский «Зенит» и обладатель кубка России московский «Спартак».

Стоит отметить, что ранее матч между обладателем чемпионата и кубка России в Казани никогда не проводился. Действующим обладателем трофея является «Зенит», обыгравший в Калининграде московский «Локомотив» со счетом 3:0. 

Ранее сообщалось, что основными кандидатами за право проведения Суперкубка являются Казань и Нижний Новгород.

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