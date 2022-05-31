Источник: Казань примет матч за Суперкубок России – 2022 между «Зенитом» и «Спартаком»

Известный футбольный телекомментатор и журналист Геннадий Орлов назвал дату и место проведения матча за Суперкубок России по футболу – 2022. Произошло это в эфире передачи «Такой футбол» на телеканале «Санкт-Петербург».

«В Казани будет матч, это уже известно, говорят, 9 июля. Но клубы просят, чтобы им отпуска продлили для футболистов, чтобы они успели восстановиться», – заявил Орлов.

Напомним, в матче за Суперкубок России – 2022 встретятся действующий чемпион России питерский «Зенит» и обладатель кубка России московский «Спартак».

Ранее сообщалось о том, что Казань являлась одним из трех претендентов на право проведения встречи. Помимо столицы Татарстана на Суперкубок претендовали также Екатеринбург и Нижний Новгород.

Стоит отметить, что ранее матч между обладателем чемпионата и кубка России в Казани никогда не проводился. Действующим обладателем трофея является «Зенит», обыгравший в Калининграде московский «Локомотив» со счетом 3:0.