Источник: Казань и Нижний Новгород поспорят за право принять матч за Суперкубок России

Стадион «Ак Барс Арена» в Казани и арена «Нижний Новгород» остаются основными претендентами за право проведения матча за Суперкубок России.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист «Матч ТВ» Василий Конов. По его словам, проведение игры в Москве или Санкт-Петербурге исключено.

«Сейчас финальный выбор, по моей информации, стоит между Нижним Новгородом и Казанью. По логистике всем удобнее Нижний, но Казань я бы не сбрасывал со счетов», – заявил Конов.

Напомним, в матче за Суперкубок России – 2022 встретятся действующий чемпион России питерский «Зенит» и обладатель кубка России московский «Спартак».

Стоит отметить, что ранее матч между обладателем чемпионата и кубка России в Казани никогда не проводился. Действующим обладателем трофея является «Зенит», обыгравший в Калининграде московский «Локомотив» со счетом 3:0.