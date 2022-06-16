Официально: главный тренер УНИКСа Перасович останется в Казани еще на один сезон

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович продолжит работу в казанской команде в сезоне 2022/23. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Велимир Перасович – с нами! Баскетбольный клуб УНИКС и главный тренер достигли договоренности о продолжении сотрудничества. Новое соглашение с хорватским специалистом действует до конца сезона-2022/23», – говорится в заявлении.

Отмечается, что клуб и специалист достигли соглашения об активации опции продления контракта еще на один сезон.

Ранее со ссылкой на слова президента УНИКСа Евгения Богачева о продлении Перасовича сообщил «Татар-информ». Кроме того, функционер заявил, что в казанском клубе надеются оставить еще на один сезон хорватского форварда Марио Хезонью.

Напомним, Евролига отстранила казанский УНИКС от участия в следующем сезоне.