Источник: Российские клубы не выступят в баскетбольной Евролиге сезона 2022/23

Российские баскетбольные клубы не примут участия в новом сезоне розыгрышей Евролиги и Еврокубка. Об этом сообщает BasketNews.

По информации источника, семь из одиннадцати акционеров Евролиги проголосовали за исключение российских команд из числа участников турниров в сезоне 2022/23. Стоит отметить, что в число акционеров входит также московский ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА и питерский «Зенит» не выступят в следующем сезоне Евролиги. Вместо клубов из России уайлд-кард на участие получат сербский «Партизан» и испанская «Валенсия». Стоит отметить, что данное решение распространяется исключительно на сезон-2022/23.

Напомним, что еще 28 февраля исполнительный совет акционеров Евролиги объявил о приостановке участия российских клубов в турнирах. На тот момент все три наших команды: ЦСКА, «Зенит» и казанский УНИКС шли в зоне плей-офф.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев заявил о том, что главный тренер казанского клуба Велимир Перасович продолжит работать с командой в следующем сезоне.