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Спорт
3 февраля 2022  10:44
Дамир Садриев

Официально: Экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович перешел в тульский «Арсенал»

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Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович подписал контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тулы.

Как стало известно, соглашение с форвардом подписано на 3 года. 

За полтора сезона в составе «Рубина» сербский нападающий провел 36 матчей и отметился в них 15 голами и 5 результативными передачами. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что помимо Деспотовича клуб также покинул Иван Игнатьев, отправившийся в аренду в «Крылья Советов». В свою очередь, казанцы досрочно вернули из аренды из самарского клуба защитника Сильвие Бегича. 

#фк рубин #Футбол #Джордже деспотович
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