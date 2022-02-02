Бегич вернулся в «Рубин» из аренды, летом хорват получит российское гражданство

Центральный защитник «Рубина» Сильвие Бегич досрочно вернулся из аренды в самарских «Крыльях Советов» и оставшуюся часть сезона проведет, играя за казанский клуб.

По словам хорвата, уже этим летом он намерен получить российское гражданство. «Паспорт уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером», — заявил Бегич в интервью для «РБ-Спорт».

Кроме того, 28-летний футболист сказал, что пока не определился со своим будущим и начнет думать об этом летом после окончания сезона.

«Летом посмотрим. Надо поговорить с тренером, со спортивным директором, с гендиректором Рустемом Фидаевичем Саймановым. У меня контракт еще на полтора года, так что будем смотреть», — пояснил 28-летний защитник.

Хорватский футболист перешел в казанский клуб в июле 2019 года и с тех пор провел за команду 27 матчей, отметившись одним голом. В сентябре прошлого года был отправлен в аренду до конца этого сезона в «Крылья Советов».

Ранее стало известно, что в «Рубине» произошла вспышка коронавируса. Клуб отменил контрольный матч против «Сочи».