​​Официально: Иван Игнатьев перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев на правах аренды перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отметим, что после окончания аренды у самарского клуба останется право выкупа.

23-летний футболист перешел в «Рубин» в декабре 2019 года и в течение двух лет в составе казанского клуба забил 3 гола, все с пенальти. Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Напомним, ранее стало известно, что в «Рубине» произошла вспышка коронавируса. Клуб отменил контрольный матч против «Сочи».