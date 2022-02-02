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Спорт
2 февраля 2022  12:23
Дамир Садриев

​​Официально: Иван Игнатьев перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды

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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев на правах аренды перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отметим, что после окончания аренды у самарского клуба останется право выкупа. 

23-летний футболист перешел в «Рубин» в декабре 2019 года и в течение двух лет в составе казанского клуба забил 3 гола, все с пенальти. Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро. 

Напомним, ранее стало известно, что в «Рубине» произошла вспышка коронавируса. Клуб отменил контрольный матч против «Сочи».

#фк рубин #Иван Игнатьев
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