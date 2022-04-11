Официально: «Ак Барс» завершил сотрудничество с Квартальновым

«Ак Барс» официально объявил, что Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб завершают работу в «Ак Барсе». Ранее «Татар-информ» сообщал об этом.

«Клуб благодарит специалистов за работу и вклад в развитие хоккея Татарстана, а также желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении клуба.

Дмитрий Квартальнов провел в «Ак Барсе» три сезона. Лучший результат в плей-офф - финал Восточной конференции в сезоне 2020/2021.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» завершил нынешний плей-офф КХЛ в первом раунде, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду». По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.

Также спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что новым главным тренером «Ак Барса» могут назначить Зинэтулу Билялетдинова.