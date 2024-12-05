Офицер из Пестречинского района награжден за уничтожение «Бабы Яги» противника

За время службы на СВО офицер Ильшат Гайнуллин из Пестречинского района награжден тремя государственными наградами — медалями Жукова, «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

С детства житель села Ленино-Кокушкино Ильшат Гайнуллин хотел быть похожим на своих дедов, ветеранов Великой Отечественной войны, особенно на Шаймуллу бабая по отцовской линии.

Готовился он быть военным с юности. Занимался национальной борьбой, а любимым предметом в школе была история. В 2007 году окончил отделение морской пехоты Казанского высшего военного командного училища. Там же прошел курсы подготовки специалистов ВДВ, на сегодня совершил более 200 прыжков с парашютом.

Военная топография, радиационная, химическая и биологическая защита, бронетанковое вооружение — это лишь малая часть длинного списка дисциплин в дипломе Ильшата. Отучиться можно, стараниями можно добиться многого, но поступать туда только потому, что быть военным престижно — не нужно. Так говорит офицер на встречах старшеклассникам. Сам он стал курсантом с полным осознанием, что с этих пор до самой пенсии он защитник Родины, что в любое время может быть призван на службу.

После выпуска его направили в часть морской пехоты в город Балтийск Калининградской области. Служил он там четыре года, и продолжил бы, если бы не произошло расформирование части. Поэтому вернулся на «гражданку».

Ильшат так привык к жизни со строгим распорядком, режимом и уставом, что в первое время даже не выходил на улицу. «Я вашу жизнь не понимаю», — улыбался он. Ко всему человек привыкает, особенно к хорошему. Но и дома, и на работе с ним оставалась его организованность.

На момент мобилизации в октябре 2022 года Ильшат работал в автотранспортном предприятии Казани. Повестку офицер запаса ожидал уже с февраля, когда объявили о спецоперации. Принял все как должное. Как раз в это время подумывал вернуться в море, устроиться в военную часть, но случилось так, как случилось.

На СВО от командира взвода пестречинец дослужился до начальника штаба батальона, в составе которого около 300 человек. Если простой рядовой в ответе за одного себя, то капитан в ответе за каждого бойца. Командир — это пример. Если он идет впереди, то за ним уверенно пойдет и личный состав, считает он. Нужно будет прикрыть ребят — сделает это без колебаний. Когда он возвращался с солдатом из передовой, над ними появился дрон. За секунду офицер оттолкнул бойца в сторону, тем самым больший удар взял на себя. Оба получили ранения, восстановились после лечения в госпитале.

Сильный духом, с несокрушимым характером, требовательный, всегда смотрит вперед — так описывает его жена Лейсан. В браке они пять лет, половина времени проходит в томительном ожидании и переживаниях.

«Мы встречались восемь лет, и только в 2019 году поженились, — рассказывает супруга. — Ильшат мне сразу сказал, что военный, и в любой момент может уехать. Мы стараемся не превращать эту ситуацию в какую-то трагедию. Часто мне говорит: „Ты жена военного и не имеешь права плакать“. Общаемся почти каждый день, четыре раза он был в отпуске. Уже по традиции, когда приезжает, собираем дома всех его родственников. В последний раз провели аш».

Среди удостоверений и других документов Ильшата Гайнуллина есть охотничий билет. Он любит охоту, даже присылал оттуда фото с пойманной рыбой в руке. О том, что происходит «за ленточкой», не рассказывает — военная тайна, да и желания нет. Дома хочется отвлечься и насладиться счастьем побыть на родине. Но не перестает переживать за ребят, которых оставляет на время отпуска. По возможности связывается с ними, держит все под контролем. Его мечта — вернуться с победой без потерь личного состава.

К одной из государственных наград Ильшат Гайнуллин был представлен за то, что, находясь на боевых позициях роты, обнаружил БПЛА противника типа «Баба Яга». В результате его грамотного и профессионального управления личным составом удалось уничтожить вражеский летательный аппарат в воздухе путем тарана.

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Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.