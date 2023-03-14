«Алабуга» приступила к строительству логистического комплекса имени Дэн Сяопина

Особая экономическая зона «Алабуга» приступила к строительно-подготовительным работам для возведения крупнейшего в России логистического терминала имени Дэн Сяопина, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

«Сегодня на площадке работают более 80 единиц техники и порядка 100 строителей. Ведутся работы по вертикальной планировке грунта. Завершение первого этапа работ запланировано до конца 2023 года. Размер инвестиций — 20 млрд рублей», – сообщили в «Алабуге».

Фото пресс-службы ОЭЗ «Алабуга»

Ранее сообщалось, что логоцентр имени Дэн Сяопина станет крупнейшим в России. Он будет граничить с промпарком «Этилен 600», который создается ОЭЗ и СИБУРом под новое производство на «Нижнекамскнефтехиме».

Логокомплекс расположится на территории Тукаевского района Татарстана – в 7 км от Нижнекамска и в 15 км от Набережных Челнов, а также в непосредственной близости от федеральной трассы М7 «Волга» и международного аэропорта «Бегишево». Он станет мультимодальным – будет задействовано несколько видов транспорта: автомобильный, железнодорожный и в перспективе – авиационный.

На первом этапе терминал займет площадь в 65 гектаров. Длина контейнерной площадки составит более километра, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ. Проектная мощность комплекса после реализации всех этапов строительства составит 100 тысяч контейнеров в год.

Планируется, что логистический комплекс будет еженедельно принимать и отправлять в обратном направлении минимум по одному поезду в Китай.

Также сообщалось, что ОЭЗ «Алабуга» и СИБУР в августе 2022 года подписали соглашение о создании индустриального парка «Этилен 600». Общий объем инвестиций в проект составят 1,3 трлн рублей, из которых 140 млрд рублей — инвестиции ОЭЗ.