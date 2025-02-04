ОЭЗ «Иннополис» за год пополнилась 37 новыми компаниями

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 2024 год в состав особой экономической зоны «Иннополис» в качестве резидентов, партнеров и стартапов вошли 37 новых компаний. Об этом рассказал генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, передает ТАСС.

«На сегодняшний день в составе ОЭЗ „Иннополис“ 342 высокотехнологичные компании — 136 резидентов (десять — за 2024 год), 59 партнеров (три — за 2024 год) и 147 стартапов (24 — за 2024 год). Таким образом, за год мы приросли на 37 технологичных компаний», — перечислил Халимов.

По предварительным данным, по итогам 2024 года объем выручки компаний превысит 55 млрд рублей. За минувший год в бюджеты всех уровней собрано 10,1 млрд рублей налогов.

«В 2025 году мы планируем сохранить текущие темпы привлечения новых стартапов и резидентов, делая акцент на технологической зрелости проектов», — подчеркнул гендиректор ОЭЗ, уточнив, что «особое внимание» будет уделяться компаниям, занимающимся робототехникой и проблематикой искусственного интеллекта.