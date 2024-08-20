Девять проектов на 7,6 млрд рублей пополнят площадки ОЭЗ «Иннополис»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис» было рассмотрено девять высокотехнологичных проектов с общим объемом инвестиций 7,6 млрд рублей. Их реализация позволит создать свыше 400 рабочих мест. Провел заседание в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

На площадках ОЭЗ в Лаишевском и Верхнеуслонском районах работают 334 компании, в том числе 131 резидент, 59 партнеров и 144 стартапа. Раис Татарстана отметил необходимость продолжить их освоение, а также усилить контроль над инвестпроектами и заполнением территорий, чтобы достичь планируемого объема налоговых поступлений и выполнить взятые обязательства.

«Развитие особой экономической зоны „Иннополис“ выходит на новый уровень: она привлекает внимание не только разработчиков ИТ-решений, но и промышленные предприятия с проектами в области робототехники, машиностроения, электроники и других перспективных направлений, которые вносят свой вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны, — подчеркнул руководитель Татарстана. — Привлечение новых компаний в этих сферах подтверждает намерение России укрепить позицию на мировой арене и создать устойчивую экономику, не зависимую от внешних факторов».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для реализации в Верхнеуслонском районе были одобрены три проекта:

разработка и производство аппаратно-программных комплексов, специализированного ПО и электрооборудования мирового уровня на базе технико-внедренческого потенциала информационно-коммуникационных платформ «МАРС-АРСЕНАЛ» и «МАРС-МОНИТОРИНГ». Первая отвечает за оповещение населения, вторая — за мониторинг процессов и опасных факторов;

создание интеллектуальной системы мониторинга состояния подъемного оборудования от компании «Интертех». Данные будут объединены в глобальную информсистему, что повысит качество обслуживания и безопасности техники и обеспечит энергосбережение на объектах. В разработку вложат 204 млн рублей;

производство мобильных комплексов для освоения скважин нефти и газа. Решение призвано уменьшить себестоимость ранней стадии добычи товарных нефти и газа, а также выброса углеводорода на отжиг. Компания «ИнвестИнновации» вложит в проект свыше 1,5 млрд рублей.

В Лаишевском районе реализуют следующие проекты:

завод горелочного оборудования и автоматики «ПРОМА» – порядка 700 млн рублей;

производство полного цикла изготовления вакуумного технологического оборудования четвертого поколения по различным направлениям компании «ФЕРРИ ВАТТ Производство» – свыше 400 млн рублей;

производство 3D-тканей и объемно-армированных преформ компании «СмартСервис» – 230 млн рублей.

Кроме того, по итогам заседания три компании получили статус партнера особой экономической зоны. Это разработчик информсистем для ФНС России АО «ГНИВЦ», разработчик комплексных цифровых продуктов «Северсталь-инфоком» и АО «Росатом Автоматизированные системы управления», деятельность которого связана с автоматизированными системами управления технологическими процессами и электротехническим оборудованиям.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»