Одобрены планы реконструкции Казанского ТЮЗа и Чеховского рынка

Сегодня состоялось первое в этом году заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Были рассмотрены проекты по строительству новых зданий и реконструкции существующих в Казани, Буинске и Мамадыше, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Важно, чтобы новые объекты обеспечивали сохранность объектов культурного наследия и ценных объектов среды, не нарушали уже сложившийся исторический облик», — подчеркнул Рустам Минниханов, открывая заседание.

Казанские проекты, в общей сложности 19, представила главный архитектор столицы Ильсияр Тухватуллина. Первым стал проект реконструкции Казанского государственного театра юного зрителя (ул. Островского, д. 10). Обновление коснется дворовой территории, фасадов, пристроя. Рустам Минниханов напомнил, что реконструкцию ТЮЗа задумывали давно и что этот театр в центре города очень востребован. Проект был одобрен.

Затем оказались одобрены проекты реновации фасадов многофункционального комплекса «Сувар Плаза» (улица Спартаковская — речь идет как об обновлении фасадов, так и о формировании офисных помещений на этажах с второго по четвертый), создания спортивного блока школы «Солнце» (улица Кави Наджми, концепция поддержана с учетом организации центра школьной робототехники), строительства жилого дома по улице Астрономическая на 21 квартиру с паркингом и производственного здания по улице Лебедева.

Потом Ильсияр Тухватуллина представила проект реконструкции Чеховского рынка. «Мы давно хотели провести реконструкцию. У здания появится пристрой и будет современный внутренний двор. Этот рынок пользуется вниманием населения», — заметил Рустам Минниханов.

Кроме того, одобрение получили проекты создания IT-центра по улице Подлужная (с более светлым цветовом решением фасадов), реконструкции объекта культурного наследия «Дом жилой, XVIII в.» на улице Гаяза Исхаки (от здания осталось всего полторы стены, планируется современное архитектурное решение с учетом консервации руин), строительства жилого дома на перекрестке улиц Салиха Сайдашева и Сары Садыковой (при условии проработки цветовой гаммы фасада) и двухэтажного офисного здания из красного кирпича по улице Малая Красная, реконструкции существующего здания по улицам Астрономическая и Профсоюзная, а также возведения трех индивидуальных жилых домов по улицам Пехотная, Поперечно-Подлужная и Корейская.

Проект создания на улице Подлужная трехэтажного здания (первый этаж — объекты общепита, второй и третий этажи — офисного назначения) с собственной парковкой отправлен на доработку. Рекомендовано изменить фасады с учетом регламентов, утвержденных концепцией развития исторического поселения Казани. Раис РТ напомнил, что сегодня улица Подлужная пользуется популярностью у горожан (рядом находится экстрим-парк «Урам») и что она должна иметь собственный стиль.

Архитектурно-строительная концепция развития территорий, прилегающих к улицам Межлаука и Нариманова (охватывает несколько корпусов, внутридворовую территорию и другие строения) в целом была одобрена, но при условии дополнительной доработки внутренней дворовой части. По оценке архитектурного сообщества, этот квартал интересен тем, что прилегает к Речному порту и будет востребован в качестве места пешеходных прогулок туристов и горожан.

Благоустройство лестницы по улицам Ульянова-Ленина и Тихомирнова вызвало несколько замечаний Рустама Минниханова. Он отметил, что это очень нужный пешеходам объект, и предложил согласовать проект со службами, которые в дальнейшем будут обслуживать его, в том числе и зимой, когда надо заранее предусмотреть чистку снега. «Важно, чтобы этот объект был удобен в эксплуатации. В том числе чтобы лестница использовалась и зимой. Кроме того, важны и ценовые параметры объекта», — констатировал Раис РТ.

Члены комиссии также согласились одобрить уже существующее многоэтажное жилое здание по улице Маяковского, если самый высокий элемент здания, угловая башня, будет понижен. Рустам Минниханов предложил поработать с инвесторами для полного согласования проекта.

Индивидуальный одноэтажный жилой дом по улице Фаткуллина одобрения членов межведомственной комиссии не получил.

В свою очередь начальник отдела архитектуры исполкома Буинского района РТ Ринат Гильфанов представил проект музея Баки Урманче в Буинске. Буинцы выступили с инициативой увековечить память художника и создать музей, эту идею поддержал Рустам Минниханов. Строительство трехэтажного здания на развилке двух улиц одобрено.

О проекте строительства православного храма Святой Троицы в Мамадыше на улице Советская (на месте собора Живоначальной Троицы XVIII века, который был снесен в 1933 году) рассказал главный архитектор исполкома Мамадышского района РТ Адель Сибгатуллин. Инициатива получила одобрение.