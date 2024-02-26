Двор с галереями и подземный паркинг: как будет выглядеть Чеховский рынок в Казани

В Казани представлен проект реконструкции Чеховского рынка. Как сказал архитектор Олег Маклаков, данное пространство поделят на несколько частей: основное здание, торговые ряды и многофункциональный двор с галереями. Также в планах – восстановление главного шатра, внутри которого будут вести торговлю. Сзади организуют новые пространства – двухэтажные торговые ряды. Внешне они напомнят советские павильоны, пишет мэрия столицы РТ.

Что касается многофункциональной внутренней площади с одноэтажными галереями, то там будут как торговать, так и проводить мероприятия. Всего предлагалось четыре варианта сценария использования пространства: фуд-корт, лекторий, ярмарки и праздники, например, Новый год.

Про шатер: возможность его установки предусмотрели на внутреннем дворе, его также смогут свернуть и убрать при необходимости. Интересно, что такая конструкция уже была на чеховском в 80-е годы. Украсят даже крыши рынка: там посадят растения.

Предусмотрена и подземная парковка для водителей. Ее организуют под территорией внутреннего двора и торговых галерей или на муниципальных парковках, созданных по периметру рынка.

Создатели подчеркнули, что, создавая проект, опирались на историю. Так, торговые ряды на «чеховском» были в 1966-м, а павильон – в 1980-м.

Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал проект, добавив, что отреставрированный рынок станет точкой притяжения. Теперь проект предстоит рассмотреть межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях у Раиса РТ.

фото: мэрия Казани