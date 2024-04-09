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Одной из тем KazanForum 2024 станет роль женщины в политике
Трек «Женский взгляд» на ХV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» соберет на своей площадке известных зарубежных спикеров из почти 80 стран мира.
В треке планируют принять участие президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд (Индия), президент Ассоциации женщин Африки, мэр города Афанлум Мейанге Эпсе Ноа Мари Анжель (Камерун), основатель и креативный директор бренда Kanzi Raghda Taryam (ОАЭ), владелица и председатель Дома Samira Maatouk Samira Maatouk (ОАЭ - Ливан) и другие.
Эксперты в течении трех дней, с 15 по 17 мая, обсудят темы: «Роль женщины в политике», «Традиционные семейные духовные ценности – ресурс развития экономики», «История успеха: личный опыт», «Исламская мода: национальные мотивы и аксессуары», «Женщины за здоровое общество: передовые идеи, проекты, технологии, объединяющие страны». В организации трека принимают участие Евразийский женский форум, Союз женщин России, объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» в Государственном Совете республики Татарстан, сообщают организаторы.
Также в рамках форума пройдет конференция «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов», заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Международная выставка «Russia Halal Expo 2024», представляющая собой выставку инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также международная торговая ярмарка Kazan Halal Market.
KazanForum 2024 пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Регистрация для участия открыта на официальном сайте мероприятия. В прошлом, 2023 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому KazanForum будет ежегодно проводиться в столице РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что участие в KazanForum подтвердили представители более 80 стран.
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