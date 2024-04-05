Представители более 80 стран подтвердили участие в KazanForum

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который в этом году пройдет в столице Татарстана, подтвердили представители уже более чем 80 стран. Об этом сообщают организаторы события.

В частности, участниками мероприятия станут делегаты из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Малайзии, Турции, Ирана, Ливии и других государств, входящих в Организацию исламского сотрудничества.

«Мы ожидаем не только зарубежных гостей, но и участников из различных регионов России. На сегодняшний день заявлены уже более 80 стран. Это означает, что к Казани [наблюдается] высокий интерес как к площадке, где можно выстроить эффективные международные связи», — прокомментировал предстоящее событие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо прочего, на полях KazanForum должны состояться заседания межправительственных комиссий России и Саудовской Аравии, Малайзии, Кувейта, Палестины, Узбекистана и Таджикистана.

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте мероприятия: reg.kazanforum.ru/ru/registration.

В прошлом, 2023 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому KazanForum будет ежегодно проводиться в столице РТ.