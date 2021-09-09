Одними из первых на помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в РТ пришли росгвардейцы

Утром сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии ехали из Алексеевска в Казань. Около села Сорочьи Горы стражи порядка стали свидетелями последствий серьезного ДТП с автобусом и легковушкой.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, росгвардейцы сразу остановились, чтобы оказать пострадавшим первую помощь. Правоохранители сообщили о ДТП в экстренные службы, а сами стали помогать пассажирам микроавтобуса выбраться из салона. Они оказали пострадавшим всю необходимую доврачебную помощь – остановили кровотечение, перевязали и обработали раны.

После этого росгвардейцы попытались вытащить водителя легковушки из искореженного салона авто, а также оцепили место ДТП до прибытия автоинспекторов.

Напомним, что страшная авария произошла сегодня утром на трассе Казань – Оренбург. Водитель легковушки Honda выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Ford. В результате ДТП водитель легкового авто погиб на месте. Кроме того, пострадали еще 11 пассажиров автобуса, среди которых один ребенок.

