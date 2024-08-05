«Одна цель — ради Победы»: студенты из Нижнекамска летом плетут масксети

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Студенты политехнического колледжа им. Королева Нижнекамска после практики плетут маскировочные сети. Первые экземпляры они сплели еще зимой, летом тоже продолжили работу. Их примеру последовали другие учебные заведения — нефтехимический колледж, а также 19-я школа.

«На данный момент самое сложное, это плести накрест, то есть когда уже сплетено, довольно туго, и когда плетешь накрест, приходится пробираться. Стараемся плотно плести, понимаем, что это спасет жизнь. Прикладываем все усилия», — рассказал студент политехнического колледжа им. Е.Н. Королёва Сергей Молоков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В образовательном учреждении плетут сети не только студенты, помогают педагоги и другие работники. Одни режут ткань на ленты, а другие вырезают из них заготовки. Приходят на помощь и простые горожане.

Объединяет их одна цель — помочь фронту и сделать всё возможное, чтобы наши бойцы поскорее одержали Победу.

«Мы трудимся всей группой, и не зря, чтобы спецоперация прошла успешно», — говорит студент политехнического колледжа им. Е.Н. Королёва Максим Мезин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы закупаем материал и основу для сетей. Потом ребята из политехнического колледжа плетут эти сети», — поделилась волонтер группы «Добрые сердца» и «Гуманитарка Татарстана» Наталья Суворова.

Студенты политехнического колледжа уже передали на фронт более 30 маскировочных сетей. Ребята понимают, что их помощь в тылу жизненно необходима тем, кто сейчас на поле боя.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение суммы связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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