Один пожарный погиб, трое пострадали при тушении возгорания на «Нижнекамскнефтехиме»

Командир отделения 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан Марат Назипов погиб в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, Марат Назипов прибыл на место происшествия в составе дежурного караула, приступил к боевому развертыванию для тушения пожара и спасения людей. В этот момент произошел внезапный взрыв, в результате которого 27-летний Марат Назипов погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара пострадали еще трое пожарных этой же части.

Марат Назипов начал службу в должности рядового пожарного после окончания Нижнекамского политехнического колледжа в 2021 году. С 2024 года стал командиром отделения части. Коллеги Марата отмечают высокий уровень его профессионализма и значительный опыт в ликвидации пожаров. Всегда был готов прийти на помощь людям и с гордостью носил звание пожарного МЧС России. Несмотря на молодой возраст, неоднократно поощрялся руководством. По итогам 2024 года занесен на Доску Почета отряда.

«МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким Марата Назипова. Светлая память о нем будет сохранена в сердцах всех, кто знал его как самоотверженного и преданного своему делу профессионала», – сообщили в ведомстве.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня около двух часов дня начался пожара на «Нижнекамскнефтехиме». Как объяснили позже в пресс-службе предприятия, при работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука от неустановленного источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом.

В результате случившегося два человека погибли, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии – у них травмы и ожоги.