Глава Минздрава РФ Мурашко навестил в РКБ пострадавших на пожаре в «Нижнекамскнефтехиме»

Министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил пострадавших в возгорании на «Нижнекамскнефтехиме».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, в РКБ с помощью вертолетов были эвакуированы мужчина и женщина в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь в полном объеме.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 68 пострадавших в происшествии. 21 человек госпитализирован, из них 5 находятся в тяжелом состоянии – у них травмы и ожоги. В Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Напомним, сегодня на «Нижнекамскнефтехиме» началось возгорание. Причиной стало воспламенение газа.