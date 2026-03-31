Происшествия 31 марта 2026 18:05

В «Нижнекамскнефтехиме» рассказали, что стало причиной возгорания на предприятии

Причиной сегодняшнего взрыва на предприятии в Нижнекамске стало воспламенение газа.

«При работах по ликвидации последствий по разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» от неустановленного на сегодня источника произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

Возгорание ликвидировано, сейчас пожарные тушат остаточное горение. Рисков распространения огня нет. На самом предприятии произведены регламентные отсечения оборудования и другие технологические операции, предусмотренные для обеспечения безопасности. Производство продолжает свою работу.

Ранее сообщалось о двух погибших и 72 пострадавших в результате возгорания. В пресс-службе предприятия пояснили, что всем пострадавшим оказана медпомощь, а 20 человек были госпитализированы. Для родственников сотрудников «Нижнекамскнефтехима» создана линия психологической поддержки.

Специалисты берут пробы воздуха. В настоящий момент угрозы жителям и экологии не зафиксировано. Результаты дальнейшего мониторинга будут опубликованы в соцсетях.

#Нижнекамскнефтехим #нижнекамск #потушили пожар
