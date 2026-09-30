Один из домов купца Щетинкина на Баумана проходит проверку Госстройнадзора РТ

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

После завершения реставрации одного из домов купца Василия Щетинкина (ул. Баумана, 34), памятника казанской архитектуры XIX века, Инспекция госстройнадзора РТ проверяет его на соответствие требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба инспекции со ссылкой на начальника ведомства Вали Назмеева.

Объект культурного наследия регионального значения первой половины XIX века представляет собой двухэтажное здание с подвалом и мансардным этажом. Работы велись по историческим фотографиям, так как основной объем дома ранее был утрачен – уцелела лишь фасадная стена.

Реновация была направлена на приспособление дома под гостиницу в сохранившихся габаритах. Ремонтно-восстановительные работы включали обустройство утраченных фундаментов, реставрацию кирпичной кладки и существующих декора и лепнины, восстановление карниза, внутренних стен и лестниц, устройство перекрытий и отделку помещений.

В подвальном этаже размещены технические помещения: холл, помещение уборочного инвентаря с санузлом, вентиляционная камера, электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт и водомерный узел. Первый этаж отведен под помещения для персонала, багажную, вестибюль со стойкой регистрации, холл, номер для представителей маломобильных групп населения. На втором и мансардном этажах находятся по четыре гостиничных номера, а также кладовые и помещения персонала. В здании предусмотрен лифт.

Мероприятия по приспособлению объекта культурного наследия под гостиницу не нарушают особенности памятника, составляющих его предмет охраны, но влияют на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, пояснили в Инспекции госстройнадзора.

Застройщиком выступает собственник здания – ООО «Умка», техническим заказчиком – ООО «Научнотехнологический центр качества строительства».

Дом был построен в 1843 году по разработанному в 1841-м архитектором Фомой Петонди проекту в духе позднего классицизма для Дмитрия Щербакова. Но вскоре, в тех же 1840-х годах, здание приобрел известный казанский купец Василий Иванович Щетинкин, который решил расширить его. Архитектор Роберт Киливейн в 1857 году добавил к основному объему дома двухэтажный пристрой с комнатами и отопительной системой.

Последние годы оба дома Щетинкина находились в аварийном состоянии. Если от здания №34 сохранилась фасадная стена, то от здания №32 – только часть фасада с элементами декора. В 2017 году дома изъяли у «нерадивого собственника» – компании «Дом на Проломной», которая обещала приступить к реставрационным работам еще в 2011 году.

Руинированные объекты выставлялись на продажу несколько раз, но не вызывали интереса у инвесторов. Летом 2025 года приобретшее дома ООО «Умка» начало масштабные восстановительные работы. В здании №32 предполагается открыть бутик-отель на 25 номеров с рестораном.