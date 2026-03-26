В домах Щетинкина на Баумана откроют бутик-отель и ресторан

В ансамбле домов В.И. Щетинкина на улице Баумана в Казани завершает реконструкцию историческое здание. Здесь планируют открыть бутик-отель на 25 номеров с рестораном, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе визита отметил уникальность объекта и важность сохранения культурного наследия центрального района города.

«Работы здесь ведутся активно, планируется открытие бутик-отеля. В глубине квартала также появится гостиница на 150 номеров. Все это пополнит туристическую копилку Казани, укрепляя ее статус как исторического, архитектурного и туристического центра Поволжья», – цитирует пресс-служба градоначальника.

На первом этаже дома №32 разместится ресторан, оформленный в русско-французском стиле с акцентом на гастрономические традиции XIX века.

Дом Щетинкина построен в 1843 году по проекту казанского архитектора Фомы Петонди и является образцом жилой архитектуры первой половины XIX века. В 1857 году здание реконструировали. Основной корпус, квадратный в плане, выходит на улицу и имеет два этажа с главного фасада и антресольный этаж со стороны двора. В глубине участка расположен второй, вытянутый корпус меньшего объема.