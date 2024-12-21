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Происшествия 21 декабря 2024 10:26

Очевидцы: «Мы спали с мужем, когда раздался взрыв, даже люстра затряслась»

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Очевидцы: «Мы спали с мужем, когда раздался взрыв, даже люстра затряслась»

Очевидцы рассказали корреспонденту «Татар-информа» об атаке БПЛА в Казани. Жители дома напротив высотки ЖК «Лазурные небеса» спали, когда все произошло.

«Мы спали в комнате с мужем, когда раздался взрыв. У нас даже люстра затряслась. Я вышла и увидела пожар. Пока не видела никого из эвакуированных. Только мальчик с девочкой сидели у нас на первом этаже», – рассказала женщина.


К «Лазурным небесам» сейчас не пропускают ни машины, ни пешеходов. Район оцепили сотрудники полиции в бронежилетах и с оружием.

Машины на парковке напротив старого аэропорта забирают с помощью эвакуаторов.


«Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром на Казань произошла массовая атака БПЛА, в результате удара беспилотников произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.

Агентство сообщало, что в Казани на эту минуту зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Такую информацию дает штаб Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

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