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Очередную партию помощи в зону СВО из Нурлата доставили женщины
Организатор волонтерского движения «Коробка добра» Валентина Клявлина доставила партию помощи в зону специальной военной операции вместе с близкой подругой. Жительницы Татарстана за четыре дня преодолели опасный и далекий путь из Нурлатского района к линии боевого соприкосновения.
«Так получилось, что кого-то из мужчин нашей волонтерской команды не отпустили с работы, кто-то приболел. После недолгих раздумий решила ехать сама, позвонила подруге Резеде Хайруллиной, она охотно откликнулась. Так, мы вдвоем проехали порядка 4,5 тыс. километров <...>», — рассказала Валентина.
Женщины доставили бойцам два генератора, металлоискатели, необходимое оборудование для дронов, маскировочные сети, многочисленные личные посылки, гостинцы от групп «Вкусняшки для победы», «Обеды для победы», «Шьем для наших» и многое другое.
«К сбору объявили 165 тыс. рублей. Спасибо всем, кто не остался в стороне, нашел возможность помочь. Солдатам в нынешних условиях без таких антидронов просто не обойтись. Поэтому, встретив нас на передовой, ребята высказали слова искренней благодарности всем неравнодушным жителям района», — заметила Валентина.
По словам Валентины Клявлиной, слова благодарности и улыбки военных на передовой еще больше вдохновляют ее и ее дружную команду на новые подвиги в тылу.
«Эти встречи с бойцами всегда проходят очень душевно, ведь вместе с долгожданными посылками они получают частичку домашнего тепла. На Херсонском направлении у нас даже есть свой подопечный. Мальчишка еще совсем, сирота Андрей, он с первых дней на СВО. Мы прониклись к нему материнской любовью, он всегда радушно встречает нас. Вот и в этот раз организовал ночлег, накормил вкусным солдатским завтраком», — отметила Валентина.
И хотя очередная поездка в зону СВО уже позади, в эти дни активистка снова объявила очередной сбор — бойцам нужны четыре дрона-детектора «Юрка».
«Не только родные, но и весь Нурлатский район ждет наших бойцов с победой, живыми и невредимыми. Они нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем, поэтому сбор гуманитарной помощи не останавливаем», — заявила волонтер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что активист передал нурлатским бойцам «разведчика».
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой. Фото прислала Валентина Клявлина.
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