Обзор: Главное к вечеру 17 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

США обвинили Россию в незаконном ограничении полетов над Черным морем

Ограничения, установленные Россией на полеты над Черным морем, незаконны. Поэтому Соединенные Штаты не будут их соблюдать, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет Telegram-канал «РИА Новости. США».

После инцидента с американским беспилотником, который упал в Черное море, РФ заявила, что США нарушили зону ограничения полетов, введенную из-за специальной военной операции на Украине.

Согласно российской версии, американский БПЛА MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем 14 марта и летел в направлении Крыма. В воздух были подняты истребители, и из-за резкого маневра беспилотник потерял управление и рухнул в воду. Президента России Владимира Путина оперативно проинформировали об этом инциденте.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин позднее заявил, что Москва осведомлена о целях разведывательной деятельности американцев, однако важно выявить, какие из российских объектов интересуют США больше всего.

Пентагон при этом выложил видеозапись инцидента, на которой видно, как на америанский беспилотник сбрасывают топливо, стремясь, судя по всему, помешать ему вести разведку. После сближения с истребителем у дрона оказывается поврежден винт.

«Вконец оборзели»: Медведев напомнил американцам об авиационном законодательстве

США, обвиняя Россию в инциденте с беспилотником, упавшим в Черное море, забывают о положениях авиационного законодательства. Особое значение такие правила приобретают во время боевых действий, поделился своим видением ситуации зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Воздушный кодекс оперирует терминами „запретные зоны“ и „зоны с ограничениями“. Так, в соответствии со ст. 15 ВК устанавливаются запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и тому подобное), зоны ограничений полетов воздушных судов и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства», — заметил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, вопрос регулируется на уровне международного законодательства: международной Чикагской конвенцией (установила основные принципы работы международной авиации) и другими документами, в том числе Договором по открытому небу, из которого США вышли в 2020 году.

«Беспилотники тоже должны соблюдать эти правила. Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более что момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать», — подчеркнул Медведев, назвав Штаты «оборзевшими» из-за их поведения.

В завершение он заявил, что России не стоит церемониться с нарушителями, которые заявляют, «что надо сбивать российские самолеты».

Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков, предотвративших нарушение американским беспилотником границ района спецоперации.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны РФ.

Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию по приглашению Владимира Путина

С 20 по 22 марта по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

Состоится подписание ряда важных двусторонних документов, сообщает Telegram-канал Кремля.

На нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области опять обнаружено взрывное устройство

Судя по всему, бомбу опять сбросили с беспилотника. Таким образом, станцию пытаются атаковать уже третий день подряд, пишет Telegram-канал «ЧП Россия».

СВУ было обнаружено днем 16 марта. Оно состояло из металлического корпуса и было снаряжено шариками размером до 5 миллиметров, а также самим взрывным устройством. На место были вызваны взрывотехники, которые и обезвредили устройство.

В России окончательно закроются почти 270 магазинов Zara

Владелец бренда планирует передать ливанской группе Daher активы и права, связанные с остальными 245 российскими магазинами, сообщает Telegram-канал газеты «Ведомости».

По информации издания, испанская компания все еще ожидает завершения сделки по уходу с российского рынка.

Ранее стало известно, что магазины Вershka, Zara и Pull&Bear откроются в России в апреле под новыми названиями.

КНДР назвала запуск баллистической ракеты ответом на американо-южнокорейские учения

КНДР испытала в четверг межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» как ответ на военные учения США и Южной Кореи

Как утверждает ЦТАК, запуском руководил лично Высший руководитель Ким Чен Ын. Видео испытаний разместил Telegram-канал «Смотри».

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«Она разрабатывается по поручению нашего губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева. Окажем все необходимое содействие в её формировании. Предложим самые современные технологии санаторно-курортного лечения», — заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В жилом доме в Нефтекамске прогремел взрыв

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Встречали мобилизованных руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев и начальник Управления социальной политики Ирина Смирнова.

Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакого значения

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«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что РФ не сотрудничает МУС, а исходящие от него «возможные „рецепты“ на арест» будут для российской стороны «юридически ничтожными».