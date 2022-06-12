«Обжегшись на молоке, дуешь на воду»: Слуцкий — об обновленном «Рубине» и планах на сборы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предсезонных сборов клуба на базе в Казани, а также оценил новичков команды.

«Какие планы на сборы? Подготовиться хорошо к сезону — будем готовиться на своей базе в Казани. У нас уже есть определенное понимание по спаррингам, но я думаю, что мы опубликуем полный список спарринг-партнеров, когда он будет в окончательном виде. С 11 июня начинаем готовиться в двухразовом режиме», — заявил Слуцкий в интервью клубному телевидению.

Кроме того, наставник казанского клуба заявил, что вскоре к команде на сборы присоединятся иностранцы Дарко Йевтич и Джоэль Фамейе.

«Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Состав еще будет чиститься, потому что у нас появились новички, вернулись игроки из аренд, еще не доехали Йевтич и Фамейе по визовым причинам», — подытожил Слуцкий.

Напомним, команда вышла из отпуска 10 июня и приступила к подготовке к старту сезона Футбольной национальной лиги, который стартует 17 июля.

Ранее стало известно, что полузащитник Владислав Игнатьев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта.