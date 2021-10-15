Обязательная вакцинация в Татарстане может продлиться до весны 2022 года

В Татарстане обязательная вакцинации некоторых групп населения может продлиться до весны 2022 года. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Постановление будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия, который в такой период не исключено, что может продлиться до весны 2022 года, то есть тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций», – отметила спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане объявили обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Работодатели должны обеспечить прохождение сотрудниками вакцинации хотя бы одним компонентом до 8 ноября. В противном случае сотрудника необходимо перевести на «удаленку» или отстранить от работы. Подробнее про обязательную вакцинацию можно прочитать в статье агентства.