Пленные украинские пограничники из Сумской области, объявленные Киевом дезертирами, записали обращение для военнослужащих ВСУ. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

На записи шестеро военнослужащих сообщают, что проходили службу на четвертой погранзаставе. Также они утверждают, что в плен попали по некомпетентности своих командиров, отправивших их оборонять новые позиции, которые оказались под контролем российских войск.

Напомним, в последние дни количество роликов с пленными военнослужащими ВСУ значительно увеличилось. Чаще всего героями данных видео выступают украинцы, которые подверглись принудительной мобилизации. Ранее мы публиковали видео с восьмерыми морпехами, попавшими в плен после операции по форсированию Днепра.

Рассказывая о службе, многие отмечают отвратительное отношение командиров к личному составу и безответственной постановке боевых задач – посылают солдат на позиции без предварительной разведки. Такие вылазки для солдат ВСУ чаще всего заканчиваются гибелью.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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