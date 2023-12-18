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Видео: пленение двух солдат ВСУ российскими бойцами при штурме опорника у Новомихайловки
Кадрами пленения двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими бойцами во время штурма оборонительной позиции в районе села Новомихайловка в Донецкой области поделился в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов.
Отмечается, что штурм позиций ВСУ осуществляли бойцы 33 мотострелкового Берлинского Донского казачьего полка, базирующегося в Волгоградской области.
На записи видно, что перед тем как пленить солдат противника, российским штурмовикам пришлось откопать их из-под обломков блинджа, разрушенного при артобстреле. После этого захваченным украинцам оказали первую помощь.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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