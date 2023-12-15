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Видео: Восемь плененных на левом берегу Днепра морпехов ВСУ обратились к Зеленскому
Морские пехотинцы из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен после операции по форсированию Днепра, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом прекратить бессмысленную войну, видеообращение разместил телеграм-канал «Херсонский Вестник».
На опубликованных кадрах присутствуют восемь пленных морпехов. Некоторые из них попали в штурмовые подразделения после принудительной мобилизации, проводимой киевским режимом в городах Украины. Об этом они сообщали в опубликованных ранее роликах.
Напомним, данные украинские военнослужащие участвовали в боях за село Крынки в составе 36 и 38 бригад морской пехоты, а также 503 отдельного батальона морпехов ВСУ. Большую часть из них пленили бойцы 104-й Воздушно-десантной Дивизии (ВДВ).
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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