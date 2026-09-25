Объявлена угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Челны, Елабугу и Заинск

Угроза атаки БПЛА объявлена еще на четыре города Татарстана. Об этом сообщает РСЧС,

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск,Елабуга, Набережные Челны, Заинск. Необходимо принять меры безопасности», – говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане 24 сентября в 23.33. Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск была объявлена 25 сентября в 01.02. Прозвучали сирены воздушной тревоги. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты для приема и выпуска воздушных судов.